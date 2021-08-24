Новости: Спорт
24 августа 2021, 07:11 • Сергей Куркович • 7470
Украинки завоевали несколько медалей на молодежном чемпионате Европы
КИЕВ. 24 августа. УНН. Завершился чемпионат Европы по велосипедному спорту трек среди юниоров и молодежи до 23-х годов в Апелдорне (Нидерланды), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины.
Детали
По результатам Национальной сборной команды Украины “серебро” получила Алла Белецкая в гонке кейрин. Зато бронзовую медаль завоевала Виктория Ярошенко в гонке по очкам.
Что предшествовало этому
“Серебро” Стариковой стало первой наградой Украины на Играх в велоспорте более чем за десятилетие.
Напомним
Тренер сборной Германии по велоспорту отстранен от Олимпиады из-за расистские высказывания.
Источник: УНН
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