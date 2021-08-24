Украинки завоевали несколько медалей на молодежном чемпионате Европы

КИЕВ. 24 августа. УНН. Завершился чемпионат Европы по велосипедному спорту трек среди юниоров и молодежи до 23-х годов в Апелдорне (Нидерланды), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины.

Детали

По результатам Национальной сборной команды Украины “серебро” получила Алла Белецкая в гонке кейрин. Зато бронзовую медаль завоевала Виктория Ярошенко в гонке по очкам.

Что предшествовало этому

“Серебро” Стариковой стало первой наградой Украины на Играх в велоспорте более чем за десятилетие.

Напомним

Тренер сборной Германии по велоспорту отстранен от Олимпиады из-за расистские высказывания.