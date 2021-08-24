Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7470

Украинки завоевали несколько медалей на молодежном чемпионате Европы

Украинки завоевали несколько медалей на молодежном чемпионате Европы

КИЕВ. 24 августа. УНН. Завершился чемпионат Европы по велосипедному спорту трек среди юниоров и молодежи до 23-х годов в Апелдорне (Нидерланды), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины.

Детали

По результатам Национальной сборной команды Украины “серебро” получила Алла Белецкая в гонке кейрин. Зато бронзовую медаль завоевала Виктория Ярошенко в гонке по очкам.

Что предшествовало этому

“Серебро” Стариковой стало первой наградой Украины на Играх в велоспорте более чем за десятилетие.

Напомним

Тренер сборной Германии по велоспорту отстранен от Олимпиады из-за расистские высказывания.

Источник: УНН
Теги: Украина, чемпионат Европы, велосипедисты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.