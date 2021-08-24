Паводки в Судане унесли жизни 52 человек

КИЕВ. 24 августа. УНН. Число жертв недавних проливных дождей и паводков в Судане достигло 52. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Синьхуа".

Детали

Число людей, погибших в результате проливных дождей и паводков возросло до 52, сказал официальный представитель Национального совета по гражданской обороне Судана Абдул-Джалиль Абдул-Рахим.

По его словам, 26 человек погибли в провинции Нил, расположенной на севере Судана. 3890 домов были полностью уничтожены, а более 12,5 тыс домов - повреждены частично.

С июня по октябрь в Судане часто происходят наводнения, вызванные проливными дождями.

Напомним

В американском штате Теннеси в результате наводнения погибли 22 человека, десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.