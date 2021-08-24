Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
12450

Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Лестер" и возглавить чемпионат Англии

Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Лестер" и возглавить чемпионат Англии

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во втором туре сезона АПЛ “Вест Хэм” атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на своем поле победил “Лестер Сити”, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Наш футболист появился на поле на 89-й минуте, когда судьба поединка уже была известной — 4: 1. В первой половине счет открыл Форналс, а после перерыва мячи в сетку гостей забивали Бенрахма, дважды Антонио. В ответ за “Лестер” забил лишь Тилеманс.

Имея в активе шесть очков, по дополнительным показателям “Молотобойцы” возглавляют турнирную таблицу Английской Премьер-лиги.

Дополнение

В следующем туре “молотобойцы” сыграют с “Кристал Пэлэс”, а “Лестер” встретится с “Норвич Сити”.

Источник: УНН
Теги: футбол, Англия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.