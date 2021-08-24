Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Лестер" и возглавить чемпионат Англии

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во втором туре сезона АПЛ “Вест Хэм” атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на своем поле победил “Лестер Сити”, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Наш футболист появился на поле на 89-й минуте, когда судьба поединка уже была известной — 4: 1. В первой половине счет открыл Форналс, а после перерыва мячи в сетку гостей забивали Бенрахма, дважды Антонио. В ответ за “Лестер” забил лишь Тилеманс.

Имея в активе шесть очков, по дополнительным показателям “Молотобойцы” возглавляют турнирную таблицу Английской Премьер-лиги.

Дополнение

В следующем туре “молотобойцы” сыграют с “Кристал Пэлэс”, а “Лестер” встретится с “Норвич Сити”.