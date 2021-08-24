В Верховной Раде проведут торжественное заседание, а затем внеочередную сессию

КИЕВ. 24 августа. УНН. Народные депутаты 24 августа проведут торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Независимости, а после него внеочередную сессию ВР, которую созвал Владимир Зеленский. Об этом пишет УНН.

Детали

Торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Независимости Украины начнется в 13.00. На нем выступит президент Владимир Зеленский.

В 14:20 планируется начать внеочередную сессия парламента, созванное главой государства. Повестка дня внеочередной сессии предусматривает рассмотрение законопроекту № 5712 "О большом Государственном Гербе Украины".

Напомним

29 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "большой Государственный герб Украины", инициатором которого является Президент Владимир Зеленский.

Разумков ранее заявлял, что в Раде хватит голосов за законопроект о большой герб в первом чтении