На нескольких улицах Киева образовались пробки
КИЕВ. 24 августа. УНН. По состоянию на 8:20 вторника, 24 августа, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу движение частично осложнено по улицам Владимирская, Паторжинского, Малоподвальная, Немецкая, Луговая, Евгения Коновальца, Ивана Федорова, Деловая и Саксаганского.
На левом берегу небольшое затруднение движения есть на улице Ованеса Туманяна, Энтузиастов и Раисы Окипной.
На всех мостах, а именно - Патона, Метро, Дарницком, Северном и Южном, можно было проехать свободно.
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