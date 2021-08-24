На нескольких улицах Киева образовались пробки

КИЕВ. 24 августа. УНН. По состоянию на 8:20 вторника, 24 августа, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу движение частично осложнено по улицам Владимирская, Паторжинского, Малоподвальная, Немецкая, Луговая, Евгения Коновальца, Ивана Федорова, Деловая и Саксаганского.

На левом берегу небольшое затруднение движения есть на улице Ованеса Туманяна, Энтузиастов и Раисы Окипной.

На всех мостах, а именно - Патона, Метро, Дарницком, Северном и Южном, можно было проехать свободно.

Дополним

Сегодня в Украине отмечают День Независимости.

По этому случаю в столице запланирован ряд торжественных событий с международными гостями.

Сегодня с 6:00 до 12:30 в связи с проведением парада войск ко Дню Независимости ограничат движение рядом улиц.