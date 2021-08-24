Антарктическое поздравление: полярники поздравили Украину с Днём Независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Зимовщики со станции “Академик Вернадский”, которые сейчас работают за 15 тыс. км от дома, поздравили Украину с Днём Независимости. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook, передает УНН.

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“Мы поздравляем Украину с юбилеем, желаем ей развития, побед и процветания. Верим в её успех так же, как верим в успех нашей миссии в Антарктиде”, — отметили полярники.

Добавим

Двенадцать участников 26-й Украинской антарктической экспедиции сказали, что несмотря на красоту и величие Антарктиды, их сердца бьются в унисон с сердцами всех украинцев. Однако, несмотря на печаль по домам и родными, они счастливы представлять на ледяном континенте интересы государства и делать всё возможное для развития украинской науки.

Напомним

В этом году, 24 августа, украинцы празднуют 30-летие независимости Украины. Сейчас в центре столицы идут последние приготовления к проведению праздничных мероприятий.

В военном параде примут участие более 5 тыс. военных, 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

С 6:00 и ориентировочно до 16:00 в столице перекроют движение транспорта по некоторым улицам.

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