Казацкая "Чайка": Google посвятил дудл Дню Независимости Украины
КИЕВ. 24 августа. УНН. Google посвятил дудл Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа. Об этом сообщает УНН.
Детали
Тематическим рисунком дудла стала казацкая чайка — беспалубная плоскодонная лодка запорожских казаков XVI-XVII вв., на парусах которой изображен трезубец. Изображение выполнено в сине-желтых цветах.
При нажатии на него платформа открывает поиск по ключевым словам “День независимости Украины 2021”.
Цитата
“Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков в XVI -XVII ст. Считается, что своим названием чайка обязана необычной скорости и легкости, которую лодка продемонстрировал на воде. Инновационный дизайн казацких чаек дал им преимущество перед другими судами”, — говорится в описании к Дудл.
Дополнение
Сегодня Украина отмечает юбилей своей независимости — 30 лет. По этому случаю в столице запланирован ряд торжественных событий с международными гостями.
В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране.
Справка
В этот день 1991 года Верховная Рада Украины принял Акт провозглашения независимости.