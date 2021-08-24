День Независимости: в Киеве стартовал военный парад

КИЕВ. 24 августа. УНН. Торжественный военный парад ко Дню Независимости Украины стартовал на улице Крещатик в центре Киева, передает корреспондент УНН.

Детали

Сейчас на Майдан Независимости прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.

Перед началом шествия военных на парад прибыли и почетные иностранные гости. Среди них: председатель сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил, президент национального совета федерального собрания Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, президент Республики Северная Македония Стево Пендаровский, президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Литовской Республики Гитанас Науседа с женой, президент Польши Анджей Дуда, глава Латвийской Республики Эгилс Левитс и другие.

На парад прибыл также и Вселенский патриарх Варфоломей.

В ложе для высоких гостей присутствуют также украинские чиновники, члены правительства, некоторые предыдущие президенты Украины, в частности Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Отметим, что в параде кроме украинских военнослужащих участвуют и иностранные военные, в частности из Эстонии, Латвии и Литвы. Польское войско на параде представляют летчики.

Также участие в мероприятиях принимает оркестр ВВС США в Европе (USAFE) и американские военные с Совместной многонациональной учебной группы-Украина (JMTG-U). Кроме того, в авиационной части парада в 12:00, как ожидается, пролетят, в частности, KC-135 Стратотанкер ВВС США и P-8 Посейдон ВМС США.

Ранее военные Великобритании прибыли в Украину, чтобы принять участие в торжествах ко Дню Независимости Украины.

Добавим

По случаю Дня Независимости утром, перед парадом, государственные чиновники уже возложили цветы к памятникам Тараса Шевченко и Михаила Грушевского. Также Президент и первая леди приняли участие в молебне по случаю юбилея независимости Украины. Мероприятие состоялось во дворе Национального заповедника "София Киевская". Предстоятели церквей и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину.

Также с поздравлениями ко Дню Независимости уже выступили Президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники.

"30 лет возобновления независимости Украины. Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас - вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем!" - написал в Twitter Глава государства.

Также с поздравлениями обратились главы Верховной Рады, МВД, СБУ, руководство Минобороны, ВСУ и Генштаба.

Напомним

В этом году в военном параде принимают участие более 5 000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

На параде на Крещатике три колонны - пешая, воздушная и механизирована.

С перечнем всех торжественных мероприятий, запланированных в столице 24 августа, можно ознакомиться здесь.