Зеленский подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский во время старта парада ко Дню Независимости подписал указ о праздновании дня зарождения государственности Украины, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Здесь началась наша государственность. Зарождение нашей государственности в день расцвета нашей государственности, в день крещения Киевской Руси - Украины. И об этом всем я сегодня подписываю соответствующий указ", - заявил Глава государства.

Детали

Зеленский отметил, что "мы наследники государственности, существовавшей более тысячи лет назад".

К слову, День Крещения Киевской Руси - Украины - государственная памятная дата в Украине в честь Крещения Руси, отмечается ежегодно 28 июля - в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Добавим

Сейчас на Майдане Независимости проходит торжественный парад ко Дню Независимости Украины.

Перед началом шествия военных на парад прибыли и почетные иностранные гости. Среди них: председатель сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил, президент национального совета федерального собрания Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, президент Республики Северная Македония Стево Пендаровский, президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Литовской Республики Гитанас Науседа с женой, президент Польши Анджей Дуда, глава Латвийской Республики Эгилс Левитс и другие.