Украина эвакуировала из Афганистана более 250 человек - МИД

КИЕВ. 24 августа. УНН. Все самолеты из Афганистана безопасно вернулись в Украину и вывезли 256 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

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“Все самолеты, которые привлекало наше государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в Украину. Напомню, что сейчас было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек”, — сообщил Николенко.

Кроме того, он опроверг информацию о захваченном украинском самолете в Кабуле.

“Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о „захваченном самолете“, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности”, — сказал Николенко.

Он отметил, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев.

“Мы должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой. МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывают возможные безопасные пути их эвакуации”, — сообщил Николенко.

Что было раньше

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что в минувшее воскресенье в аэропорту Кабула неизвестные вооруженные люди захватили самолет, который должен был обеспечить эвакуацию граждан из Афганистана.

Дополнение

23 августа в аэропорту “Борисполь” сел самолет с эвакуированными украинцами из Кабула.

На борту украинского самолета из Афганистана, который приземлился 23 августа в аэропорту “Борисполь” было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе — 27 их детей.

Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находились 83 гражданина, 31 из которых — украинцы.