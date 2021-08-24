Парад ко Дню Независимости: по Крещатику поехала военная техника

КИЕВ. 24 августа. УНН. В рамках парада ко Дню Независимости по Крещатику проехала военная техника, пишет УНН.

Детали

В составе механизированной колонны представлены самые современные образцы вооружения и военной и специальной техники сил и обороны.

Первым на Майдан Независимости выехало подразделение тактических боевых колесных машин "Онцилла", которая предназначена для выполнения задач по патрулированию.

Следующими были бронетранспортеры БТР-4-Э 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко.

Вслед главной площадью столицы двигалось десантно-штурмовое подразделение десантно-штурмовой бригады на бронетранспортерах "3-ДА".

Следующим шло подразделение бронированных автомобилей "Козак 2М-1", которые предусмотрены для перевозки боевого состава в полевых условиях. После него - подразделение 36-й бригады морской пехоты на специализированных бронированных автомобилях "Козак-2".

На Крещатике проехало и подразделение мобильных минометных установок "Барс-8". На столичном Майдане также проехали боевые машины пехоты "BMW-1ТС" 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

В центре Киева двигалось и подразделение танков 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко. Следующей была танковая рота 53-й отдельной бригады им. князя Владимира Мономаха.

По Крещатику также проехало противотанковое подразделение на специализированных бронированных автомобилях "Варта", оснащенных переносными противотанковыми ракетными комплексами "Джавелин".

На Майдан Независимости выехали и самоходные огневые установки "Бук-М1", батарея тактических зенитных ракетных комплексов "9К-330 Тор".

Также на параде показали РСЗО "Вильха" и береговой мобильный ракетный комплекс "Нептун".

На Крещатике также показали беспилотники. Это - сводное разведывательное подразделение, вооруженное отечественными беспилотными авиационными комплексами "БТ-2", "Аист-100", "Фурия" и ударным беспилотным авиационным комплексом "Байрактар".

Также прошла военная техника сил поддержки Вооруженных сил Украины. Это многофункциональные роботизированные платформы, комплексы электронной радиоборьбы "Буковель", радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN TPQ-49 AN TPQ-36.

В составе этой механизированной колонны также была техника Медицинских сил ВСУ. Это бронетранспортеры, санитарные автомобили "Hummer". С их помощью на Востоке Украины спасены жизни более 2 тысяч украинских бойцов.

Площадью двигалось и сводное подразделение средств связи подвижного пункта управления. В состав входят командно-штабные машины, автоматизированных антенный комплекс.

Проехала и специальная техника логистического обеспечения войск. Это бронированные ремонтные машины, транспортные тягачи, автоцистерны.

После этого на главную площадь столицы выехала техника ГСЧС - это полевые, комплексные аппаратные Д14-М.

Добавим

До этого воздушный военный парад состоялся в центре столицы в рамках празднования 30-летия Независимости Украины.