"Будем собирать 300 голосов": Корниенко не прогнозирует сегодня окончательного голосования за большой герб

КИЕВ. 24 августа. УНН. В пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте не прогнозируют сегодня голосования в целом за законопроект о большом Гербе Украины, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, и ожидают поправок. Об этом во вторник, 24 августа, журналистам заявил первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко, информирует УНН.

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"Мы понимаем, что сегодня, возможно, будет только в первом чтении голосование. Далее коллеги будут вносить правки к этому законопроекту. Так же можно вносить правки, как и к любому другому законопроекту, просто в приложении будут вноситься эскизы - как коллеги видят", - сказал Корниенко.

Детали

На сегодняшнем заседании Верховной Рады, по мнению Корниенко, не будет "большой дискуссии", ведь и формат обсуждения будет "динамический" - "каждой фракции по 2 минуты".

"Я не думаю, что сегодня есть вообще основания для наших традиционных, к сожалению, в парламенте политических различных мытарств... А 300 голосов будем собирать", - добавил он.

Так, сегодня нардеп не прогнозирует принятия законопроекта о большом гербе во втором чтении, потому что есть "фракции, которые против всего".

Также Корниенко рассказал, что использование большого герба будет ограниченным. В частности, по его словам, он может использоваться в том числе на банкнотах, если захочет НБУ.

Что касается выбора, за какой эскиз голосовать, Корниенко отметил, что предложенный в прошлом году на конкурсе "как раз вызвал в обществе очень много обсуждений, в Facebook мемы были и так далее". "Потому что он был для людей незнакомым... Этот эскиз, который сейчас предлагается, - всем известный, он давно обсуждается в разных вариациях и он является победителем в 2009 году конкурса, и все точно видели его..." - добавил нардеп.

Дополнение

24 августа в 14:20 планируют начать внеочередную сессию парламента, созванную Главой государства. Повестка дня внеочередной сессии предусматривает рассмотрение законопроекта № 5712 "О большом Государственном Гербе Украины".