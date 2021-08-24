Парад к 30-летию Независимости Украины: какую военную технику и авиацию показали партнеры
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во вторник в Киеве состоялся грандиозный военный парад к 30-й годовщине Независимости Украины. Кроме украинских военных сил и техники, участие в нем принимали и представители военных сил партнеров. О том, что именно показали партнеры на мероприятии, информирует УНН.
Детали
После колонны украинской военной техники по Крещатику проехала механизированная колонна Сил Специальных операций ВС Словацкой Республики. Страну представлял 5-й полк специального назначения. В частности, можно было увидеть военных на армейских квадроциклах.
После этого в небе показалась авиация стран-партнеров.
Так, над Крещатиком пролетели многоцелевые вертолеты UH60M Black Hawk ВС Словацкой Республики, а также транспортники C-27 J Spartan воздушных сил страны.
После этого, в небе можно было увидеть многофункциональные легкие истребители ВВС Польши F16 Fighting Falcon.
В торжественном закрытии парада приняли участие многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.
Также отметим, что военнослужащие стран-партнеров приняли участие и в торжественном шествии. В частности, это силы следующих бригад:
- Военнослужащие бронированного кавалерийского разведывательного полка первой бронетанковой пехотной бригады Королевских вооруженных сил Великобритании;
- Подразделение 2-й пехотной бригады Западного командования сил обороны Грузии;
- 2-й батальон Королевской гвардии ВС Королевства Дания;
- Гвардейский батальон Эстонии;
- Военнослужащие военной тренировочной миссии ВС Канады в Украине (UNIFIER);
- Батальон штаба Латвийских Национальных Вооруженных Сил;
- Рота почетного караула Литовского батальона им. Великого Князя Гедиминаса;
- Группа роты почетного караула национальной армии Республики Молдова;
- Парадный расчет ВС Словацкой Республики - военные почетного караула и сил специальных операций;
- Гвардейский егерский полк ВС Финляндии;
- Батальон почетного караула ВС Чешской Республики;
- Гвардейский полк и Королевская рота ВС Швеции;
- 81-я страйкерская бригадная боевая группа армии США;
- Знаменосная бригада ЛитПолУкрБрига.
Что было ранее
Ранее в Киеве состоялся военный парад, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В завершение парада, группа истребителей Миг-29 в сопровождении истребителей Королевских ВВС Великобритании запустила сигнальные ракеты, дым которых имел цвета государственного флага Украины.