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Парад к 30-летию Независимости Украины: какую военную технику и авиацию показали партнеры

Парад к 30-летию Независимости Украины: какую военную технику и авиацию показали партнеры

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во вторник в Киеве состоялся грандиозный военный парад к 30-й годовщине Независимости Украины. Кроме украинских военных сил и техники, участие в нем принимали и представители военных сил партнеров. О том, что именно показали партнеры на мероприятии, информирует УНН.

Детали

После колонны украинской военной техники по Крещатику проехала механизированная колонна Сил Специальных операций ВС Словацкой Республики. Страну представлял 5-й полк специального назначения. В частности, можно было увидеть военных на армейских квадроциклах.

После этого в небе показалась авиация стран-партнеров.

Так, над Крещатиком пролетели многоцелевые вертолеты UH60M Black Hawk ВС Словацкой Республики, а также транспортники C-27 J Spartan воздушных сил страны.

После этого, в небе можно было увидеть многофункциональные легкие истребители ВВС Польши F16 Fighting Falcon.

В торжественном закрытии парада приняли участие многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

Также отметим, что военнослужащие стран-партнеров приняли участие и в торжественном шествии. В частности, это силы следующих бригад:

  • Военнослужащие бронированного кавалерийского разведывательного полка первой бронетанковой пехотной бригады Королевских вооруженных сил Великобритании;
  • Подразделение 2-й пехотной бригады Западного командования сил обороны Грузии;
  • 2-й батальон Королевской гвардии ВС Королевства Дания;
  • Гвардейский батальон Эстонии;
  • Военнослужащие военной тренировочной миссии ВС Канады в Украине (UNIFIER);
  • Батальон штаба Латвийских Национальных Вооруженных Сил;
  • Рота почетного караула Литовского батальона им. Великого Князя Гедиминаса;
  • Группа роты почетного караула национальной армии Республики Молдова;
  • Парадный расчет ВС Словацкой Республики - военные почетного караула и сил специальных операций;
  • Гвардейский егерский полк ВС Финляндии;
  • Батальон почетного караула ВС Чешской Республики;
  • Гвардейский полк и Королевская рота ВС Швеции;
  • 81-я страйкерская бригадная боевая группа армии США;
  • Знаменосная бригада ЛитПолУкрБрига.

Что было ранее

Ранее в Киеве состоялся военный парад, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. В завершение парада, группа истребителей Миг-29 в сопровождении истребителей Королевских ВВС Великобритании запустила сигнальные ракеты, дым которых имел цвета государственного флага Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, парад, День Независимости
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