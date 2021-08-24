День Украинской государственности должен быть выходным. Зеленский внес в Раду проект закона

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение в Верховную Раду проект закона, согласно которому День Украинской государственности должен быть выходным днем. Об этом он сказал во время торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому он должен быть выходным днем", - сказал Зеленский.

Что было ранее

Президент Владимир Зеленский во время старта парада ко Дню Независимости подписал указ о праздновании дня зарождения государственности Украины.

Дополнение

Сегодня Украина отмечает юбилей своей независимости - 30 лет.