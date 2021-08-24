Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5010

В Киеве во время репетиции парада военный сделал предложение своей любимой

В Киеве во время репетиции парада военный сделал предложение своей любимой

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Киеве во время репетиции парада ко Дню Независимости на Крещатике военнослужащий признался своей девушке-коллеге, передает УНН.

Детали

На видео видно как военный подошел к своей девушке с букетом цветов и сделал ей предложение во время репетиции парада. Вместе с ним на колено встали еще двое военнослужащих и подняли сабли вверх.

Девушка ответила парню “да”.

Дополнение

В центре Киева завершился военный парад, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины.

Ранее в рамках парада ко Дню Независимости по Крещатику проехала военная техника.

Также над центром города пролетела авиация. В частности, участие в военном параде приняла украинская авиация Воздушных сил, Сухопутных войск, ВМС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП “Антонов” и государств-партнеров.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.