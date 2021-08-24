В Киеве во время репетиции парада военный сделал предложение своей любимой
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Киеве во время репетиции парада ко Дню Независимости на Крещатике военнослужащий признался своей девушке-коллеге, передает УНН.
Детали
На видео видно как военный подошел к своей девушке с букетом цветов и сделал ей предложение во время репетиции парада. Вместе с ним на колено встали еще двое военнослужащих и подняли сабли вверх.
Девушка ответила парню “да”.
Дополнение
В центре Киева завершился военный парад, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины.
Ранее в рамках парада ко Дню Независимости по Крещатику проехала военная техника.
Также над центром города пролетела авиация. В частности, участие в военном параде приняла украинская авиация Воздушных сил, Сухопутных войск, ВМС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП “Антонов” и государств-партнеров.