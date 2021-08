В Токио официально открыли XVI летние Паралимпийские игры: детали

КИЕВ. 24 августа. УНН. На Национальном стадионе в Токио прошла церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр, которые пройдут в японской столице с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Детали

Украину на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсмена, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Знаменосцами на церемонии открытия стали пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

“У нас есть крылья” — таков девиз Паралимпиады в Токио. Оргкомитет напомнил о главной концепции соревнований. “Мы все знаем, что чувствуешь, когда ветер дует в лицо. Но паралимпийские атлеты знают, что неважно, в каком направлении дует ветер”, — заявляют организаторы.

На церемонии открытия Игр пронесли флаг Афганистана в знак солидарности к гражданам этой страны и, в частности, к ее спортсменам.

Не приняла участия в церемонии открытия делегация Новой Зеландии. Представители островного государства объяснили это необходимостью придерживаться правилам безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Оргкомитет также добавил, что Токио стал первым городом в истории, который принимает Паралимпийские игры уже во второй раз.

The Paralympic Games have returned to Tokyo for the first time in 57 years, making Tokyo the first-ever city to host the Paralympic Games twice!#Paralympics #Tokyo2020 #OpeningCeremony pic.twitter.com/oL5bwtxitI — Paralympic Games (@Paralympics) August 24, 2021

Церемония открытия

В начале церемонии на центр стадиона вынесли национальный флаг Японии.

Над сводами арены, трибуны которого остались пустыми из-за коронавирусных ограничений, прозвучал национальный гимн Японии в исполнении незрячей певицы — и поднят флаг страны.

“Пора делать дело в Паралимпийском аэропорту! Экипаж готов заставить ветер дуть”, — сообщил далее в Twitter оргкомитет.

Далее стартовал парад атлетов, стоит отметить, что на Паралимпийских играх Греция не открывает шествией стран-участниц.

Как и на Олимпийских играх, первыми вышли представители команды беженцев — те атлеты, которые не смогли выступать на соревнованиях от конкретной страны. Напомним, что делегации выходили в алфавитном порядке — но не в соответствии с латинским алфавитом, а по алфавиту страны-организатора — в этот раз Японии.

Afghanistan’s flag was flown tonight at the #OpeningCeremony as an “act of solidarity and peace”. — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 24, 2021

По завершении парада продолжился перформанс. Идея — самолеты и крылья. Главная участница представления — 13-летняя актриса на коляске.

Say hello to the Little One-Winged Plane who dreams of taking to the sky #UnitedByEmotion | #Paralympics pic.twitter.com/FBWhZjKjTS — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 24, 2021

Далее последовала официальная часть церемонии открытия. Для произнесения приветственных речей вышли на стадион глава оргкомитета Паралимпиады-2020 Сэйко Хасимото и руководитель Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Глава МПК говорил о том, что пандемия должна была сплотить человечество, но есть деструктивные моменты в виде дискриминации. “В нашем различии — наша сила, а не слабость”, — сказал он. Парсон заявил, что восхищается мужеством паралимпийцев, которые не прекращали тренировок, несмотря на перенос Игр на год.

“We at Tokyo 2020 will do everything in our power to make these Paralympic Games a celebration of all that

para-athletes have achieved and an inspiration for true social change.” — #Tokyo2020 President HASHIMOTO Seiko pic.twitter.com/6yAV3QIXtd — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 24, 2021

После Император Японии Нарухито объявил Игры XVI летней Паралимпиады — открытыми. Далее на арену был вынесен флаг Паралимпийского комитета.

Следом за клятвой спортсменов, тренеров и судебного корпуса — последовал перформанс, включавший в себя выступление известного японского гитариста Хотэя Томоясу и его наиболее популярного трека “Battle Without Honor or Humanity”.

В конечном счете зло побеждено и девочка, главный персонаж перформанса, оказывается в окружении настоящих друзей. Погас свет и огнями обозначилась свободная взлетная полоса, которая показывает, что путь расчищен и самолет может лететь вперед к мечте.

Далее много-много маленьких огоньков появились на стадионе — это олимпийские факелы, которые прошли эстафету олимпийского огня по всему миру. “Ты чей-то свет” — это девиз эстафеты Игр. Несколько участников эстафеты паралимпийского огня с факелами вышли на арену и направились к чаше Олимпийского огня. Подойде к ней с разных сторон — огонь Игр был зажжен, ознаменовав таким образом — старт соревнований.