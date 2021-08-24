В детском лагере в Херсонской области ребенку стало плохо: мальчик впал в кому

КИЕВ. 24 августа. УНН. Скорая помощь забрала 12-летнего мальчика с судорогами, которому стало плохо во время физической нагрузки, из детского лагеря в Херсонской области. Про это на своей странице в Facebook рассказала замглавы Запорожской ОГА Злата Некрасова, передает УНН.

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“Ребёнку резко стало плохо во время физической нагрузки, забрала скорая без сознания с судорогами. Сейчас ребёнок в глубокой коме под ИВЛ. Диагноз не установлен”, — написала Некрасова.

Детали

Мальчика доставили в больницу Херсона и подключили к аппарату ИВЛ. “Врачи нашей областной больницы полностью включены в процесс помощи ребёнку”, — заявила Некрасова. Но не смотря на это, диагноз врачи установить не могли. Мама мальчика настояла на срочной транспортировке в больницу Запорожья. К 22:30 мальчика доставили в Запорожскую областную больницу. После этого Некрасова сообщила, что мальчика транспортировали в 5 городскую больницу на МРТ.

Напомним

Контролеры обнаружили 62 нарушения в детском спортивном лагере на Прикарпатье, где отравились 16 детей.