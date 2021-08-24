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Кулеба призвал к встрече в "нормандском формате" на уровне МИД: надеется на "добросовестный" подход Лаврова

Кулеба призвал к встрече в "нормандском формате" на уровне МИД: надеется на "добросовестный" подход Лаврова

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 24 августа. УНН. Российскую сторону призывают к участию во встрече министров иностранных дел в "нормандском формате". Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить, что мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в "нормандском формате". Надеемся, что наш российский коллега, министр Лавров, так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи. Мы так же будем работать над организацией саммита в "нормандском формате" для подготовки и принятия необходимых решений", - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, усилия "нормандского формата" должны быть еще более эффективными.

"Мы с министром Ле Дрианом едины в общей мысли, что "нормандский формат "должен работать, и мы ожидаем от него большей динамики. Мы понимаем, что в первую очередь это зависит от позиции России", - отметил он.

Добавим

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает возможным провести саммит "нормандской четверки", если будет сформирована "хорошая повестка дня".

Источник: УНН
Теги: Россия, Сергей Лавров, Нормандский формат, Нормандская четверка, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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