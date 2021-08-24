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Кулеба упрекнул Ле Дриана из-за французских компаний в Крыму

Кулеба упрекнул Ле Дриана из-за французских компаний в Крыму

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом указал последнему на присутствие французских компаний на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сказал во время общей пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

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“Я поднял вопрос об отношениях между французскими городами и городами оккупированного Крыма, о присутствии некоторых французских компаний на территории оккупированного Крыма. У нас с Францией очень откровенный и дружеский диалог, и мы совместно будем работать над тем, чтобы положить конец нарушениям прав человека и международного права в Крыму”, — сказал Кулеба.

Детали

Министр напомнил, что вчера в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”, в котором Франция приняла активное участие. По его словам, сегодня большую часть встречи министры говорили о Крыме.

Добавим

В июле Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции решение СНБО против “представителей” оккупационной власти “ДНР” и временно оккупированного Крыма во Франции.

Источник: УНН
Теги: Франция, Крым, Украина

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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