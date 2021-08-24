Вандализм на столичном Крещатике: неизвестный облил краской ступеньки КГГА

КИЕВ. 24 августа. УНН. Неизвестный облил красной краской ступеньки возле Киевской городской администрации. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.

Детали

Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины на Крещатике облил красной краской ступеньки возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990". У самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краской.

Правоохранители зафиксировали инцидент. После завершения следственных действий работники ДЭУ Шевченковского района оперативно отмыли последствия вандализма.

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