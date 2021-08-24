"Слуги народа" готовы возвращаться к закону об оппозиции - Корниенко

КИЕВ. 24 августа. УНН. В парламенте готовы возвращаться к рассмотрению законопроекта об оппозиции, если на это будет ее добрая воля. Об этом сказал журналистам в Киеве первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

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"Мы в новом сезоне, и об этом будем говорить на Согласительных советах, всегда обращаемся к уважаемой оппозиции, правой, левой, та, которая посередине, та, которая с женским началом, та, которая мужская больше, европейской оппозиции, к объединенной платформе оппозиции. Ко всем оппозициям обращаемся со стремлением, чтобы парламент был местом работы, разработки законопроектов и голосований, а не поправочного спама, блокировок трибуны, спама постановлениями об отзыве и так далее. Мы вносим некоторые изменения в Регламент, чтобы разное такое политическое читерство, как говорят, закрывать", - сказал Корниенко.

"Но здесь надо добрая воля оппозиции. И мы готовы рассматривать закон об оппозиции, возвращаться к нему, еще раз его обсудить. Но давайте действовать парламентскими методами, а не такими, как в компьютерных клубах", - добавил он.

Добавим

Работу над законопроектом об оппозиции в Верховной Раде начали еще в мае прошлого года. Так, в парламенте создали рабочую группу для подготовки законопроекта об оппозиции.

В то же время, документ до сих пор не выносили в зал на голосование.