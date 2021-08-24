Корниенко не исключает кадровых изменений в правительстве в новом политическом сезоне

КИЕВ. 24 августа. УНН. В политсиле "Слуга народа" не исключают возможность кадровых изменений в правительстве в новом политическом сезоне, который начинается уже в сентябре. Об этом сказал журналистам в Киеве первый заместитель председателя парламентской фракции "СН" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

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"Кадровые изменения - будем смотреть, как будет складываться ситуация. Где-то, возможно, министры сами будут просить об отставке. Где-то, возможно, будут представления какие со стороны Президента или с нашей стороны. И будем смотреть, мы готовы оперативно реагировать на все кадровые моменты", - сказал Корниенко.

Детали

По его словам, кадровые вопросы не требуют отдельного внесения в повестку дня парламента.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что не исключает кадровых изменений в Кабинете министров Украины.

Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нет, что показать.