Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Украину ожидает постепенное похолодание: синоптики дали прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
4065

Польские пилоты в небе над Киевом: появилось патриотическое фото

Польские пилоты в небе над Киевом: появилось патриотическое фото

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министерство обороны Польши обнародовало фото из кабины пилота, который сегодня участвовал в военном параде к 30-й годовщине Независимости Украины, передает УНН.

Цитата

"Сегодня в Киеве по случаю 30-й годовщины независимости Украины состоялся военный парад. Польские истребители F16 приняли участие в воздушном параде", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Детали

Так, на фотографии из кабины, пилот держит табличку с датой - 24.08.2021 - а также национальной символикой: государственными флагами Польши и Украины.

Добавим

Во вторник в Киеве состоялся грандиозный военный парад к 30-й годовщине Независимости Украины. Кроме украинских военных сил и техники, участие в нем принимали и представители военных сил партнеров.

Отметим, что кроме многофункциональных легких истребителей ВВС Польши F16 Fighting Falcon, над Крещатиком сегодня можно было увидеть многоцелевые вертолеты UH60M Black Hawk ВС Словацкой Республики и транспортники C-27 J Spartan воздушных сил страны, а также многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, парад
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.