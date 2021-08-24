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Герб-тризуб из металлолома создал одесский скульптор ко Дню независимости Украины

Герб-тризуб из металлолома создал одесский скульптор ко Дню независимости Украины

фотогалерея

КИЕВ. 24 августа. УНН. Гигантский герб-тризуб из металлолома создал одесский скульптор по металлу Кирилл Максименко ко Дню независимости Украины.

Детали

Высота тризуба превышает 4 метра, а ширина — около 2 метров. Над скульптурой автор работал около двух месяцев.

Внешние грани скульптуры выполнены из листового металла, а внутреннюю часть скульптор сварил из различного металлического мусора. Для своей скульптуры Кириллу Максименко понадобились сотни различных деталей и запчастей, которые он нашел у своих друзей и в пунктах приема металлолома. Среди деталей — шестеренки, шайбы, колесные диски, инструменты.

Мега-герб планируется установить в поселке Доброслав (бывшее Коминтерново) Одесской области.

Все свои работы скульптор собирает из металлических вещей. В прошлом году он создал из металлолома гигантский тапок, установленный в городе Белгород-Днестровский.

Самой известной скульптурой Кирилла Максименко является памятник “Рука Стива Джобса”, установленный в 2012 году на улице Новосельского в Одессе.

Источник: УНН
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