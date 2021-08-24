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Аллея Шевченко появилась в Одессе

Аллея Шевченко появилась в Одессе

фотогалерея

КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости Украины в одесском парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко состоялось открытие аллеи Великого Кобзаря.

Вдоль аллеи установлены стенды с текстами Шевченко, а также с рисунками и иллюстрациями к его произведениям. Стихи воспроизведены в том виде, в каком вышли из-под пера автора. Чтобы произведения Великого Кобзаря были доступны к прочтению и в вечернее время суток, в конструкции со стихами вмонтирована светодиодная лента.

Также в парке появился еще один фонтан с подсветкой и металлический куб, на котором на разных языках вырезано слово “Украина”.

Первыми Аллею Тараса Шевченко посетили мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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