В "Слуге народа" рассказали, какие вопросы рассмотрит Рада в первую рабочую неделю в сентябре

КИЕВ. 24 августа. УНН. Верховная Рада Украины в первую рабочую неделю сентября, как ожидается, рассмотрит изменения в закон о банках и банковской деятельности. Об этом журналистам во вторник заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, информирует УНН.

Цитата:

"Я надеюсь, что изменения в закон о банках и банковской деятельности будут рассмотрены в первую рабочую неделю сентября. Там речь идет об изменении полномочий Совета Национального банка. Речь идет о совершенствовании терминологии, там используются термины, которые уже не актуальны. И некоторые вопросы решаются относительно полномочий Национального банка по отношению к коммерческим банкам", - подчеркнул Гетманцев.

Детали

По его словам, на сентябрь также запланировано рассмотрение налогового законопроекта №5600, а также законопроекты о страховании, о кредитных союзах, о финансовых компаниях и финансовых услугах. Он также отметил и закон об игорном бизнесе.

"Это первоочередные вопросы, которые мы должны рассмотреть в сентябре", - подчеркнул Гетманцев.

Добавим

Гетманцев также рассказал, что Кабинет министров Украины до 15 сентября должен внести в Верховную Раду законопроект о Государственном бюджете на 2022 года.

Также в "Слуге народа" ожидают совещания с Зеленским - относительно работы в новом политическом сезоне.