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Облил краской ступеньки КГГА: правоохранители задержали нарушителя и открыли дело

Облил краской ступеньки КГГА: правоохранители задержали нарушителя и открыли дело

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В Киеве неизвестный устроил акт вандализма на столичном Крещатике - правоохранители задержали нарушителя и открыли дело, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Сегодня около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток краской. Событие полицейские должным образом зарегистрировали и начали проверку.

На месте правоохранители выяснили, что к админзданию на улице Крещатик подошел мужчина и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним

На киевском Крещатике, где сегодня состоялся военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, человек совершил самоподжог.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция
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