Порошенко облили зеленкой в Киеве

КИЕВ. 24 августа. УНН. Пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко облили зеленкой у входа в метро Крещатик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на видео в социальных сетях.

Детали

Неизвестные облили Порошенко зеленкой после Марша защитников в центре Киева. На видео, которое распространяют в соцсетях, видно, что Порошенко подошел к правоохранители, а потом сел в их авто.

Сейчас УНН пытается получить комментарий в полиции относительно инцидента.

Дополнение

В центре Киева прошел Марш защитников. Он стартовал в парке имени Тараса Шевченко в 14:20, после официального военного парада.

Участники марша скандировали "Слава Украине", "Героям Слава", "Украина превыше всего" и "Путин - х ** ло".

Среди участников марша ветераны войны на Донбассе, волонтеры, военные медики и капелланы, диаспора белорусов.

Ранее

Неизвестный облил красной краской ступеньки возле Киевской городской администрации.