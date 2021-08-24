Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Конец лета еще порадует теплом: синоптики обещают до 33° выше нуля
Конец лета еще порадует теплом: синоптики обещают до 33° выше нуля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
50445

Порошенко облили зеленкой в Киеве

Порошенко облили зеленкой в Киеве

КИЕВ. 24 августа. УНН. Пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко облили зеленкой у входа в метро Крещатик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на видео в социальных сетях.

Детали

Неизвестные облили Порошенко зеленкой после Марша защитников в центре Киева. На видео, которое распространяют в соцсетях, видно, что Порошенко подошел к правоохранители, а потом сел в их авто.

Сейчас УНН пытается получить комментарий в полиции относительно инцидента.

Дополнение

В центре Киева прошел Марш защитников. Он стартовал в парке имени Тараса Шевченко в 14:20, после официального военного парада.

Участники марша скандировали "Слава Украине", "Героям Слава", "Украина превыше всего" и "Путин - х ** ло".

Среди участников марша ветераны войны на Донбассе, волонтеры, военные медики и капелланы, диаспора белорусов.

Ранее

Неизвестный облил красной краской ступеньки возле Киевской городской администрации.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.