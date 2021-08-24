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Airbnb бесплатно разместит 20 тысяч афганских беженцев

Airbnb бесплатно разместит 20 тысяч афганских беженцев

КИЕВ. 24 августа. УНН. Американская онлайн-платформа краткосрочной аренды жилья Airbnb предоставит бесплатный приют для тысячи беженцев из Афганистана. Об этом в Twitter сообщил соучредитель сервиса Брайан Чески, информирует УНН.

Детали

Брайан отметил, что перемещение и расселения афганских беженцев в США и других странах - это один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени. Он также надеется на то, что поступок его команды вдохновит других лидеров бизнеса сделать то же самое.

С сегодняшнего дня жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана будут предоставлять зарегистрированые на сервисе арендаторы, которые согласятся присоединиться к инициативе руководства. Оплачивать аренду будут с пожертвований фонда Airbnb.org, который создали в 2012 году для обеспечения людей временным жильем во время кризиса.

Напомним

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждёт мирной передачи власти в последующие несколько дней.

Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана. В воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и группировка ожидает полной передачи власти.

Улицы Кабула опустели на следующий день после того, как бойцы "Талибана" без боя захватили столицу Афганистана. Аэропорт был забит сотнями мирных жителей, которые пытались убежать.

Источник: УНН
Теги: беженцы, Афганистан
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