Airbnb бесплатно разместит 20 тысяч афганских беженцев

КИЕВ. 24 августа. УНН. Американская онлайн-платформа краткосрочной аренды жилья Airbnb предоставит бесплатный приют для тысячи беженцев из Афганистана. Об этом в Twitter сообщил соучредитель сервиса Брайан Чески, информирует УНН.

Детали

Брайан отметил, что перемещение и расселения афганских беженцев в США и других странах - это один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени. Он также надеется на то, что поступок его команды вдохновит других лидеров бизнеса сделать то же самое.

С сегодняшнего дня жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана будут предоставлять зарегистрированые на сервисе арендаторы, которые согласятся присоединиться к инициативе руководства. Оплачивать аренду будут с пожертвований фонда Airbnb.org, который создали в 2012 году для обеспечения людей временным жильем во время кризиса.

Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free. — Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

Напомним

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждёт мирной передачи власти в последующие несколько дней.

Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана. В воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и группировка ожидает полной передачи власти.

Улицы Кабула опустели на следующий день после того, как бойцы "Талибана" без боя захватили столицу Афганистана. Аэропорт был забит сотнями мирных жителей, которые пытались убежать.