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Полиция задержала мужчину, который облил зеленкой Порошенко

Полиция задержала мужчину, который облил зеленкой Порошенко

КИЕВ. 24 августа. УНН. Полиция задержала мужчину, который облил зеленкой пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.

Цитата

"Задержали (мужчину - ред.) и сейчас доставляют в Печерское управление полиции", - сказали в полиции.

Что было раньше

Петра Порошенко облили зеленкой у входа в метро Крещатик.

Напомним

Неизвестный облил красной краской ступеньки возле Киевской городской администрации.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Петр Порошенко
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