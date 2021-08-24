Полиция задержала мужчину, который облил зеленкой Порошенко

КИЕВ. 24 августа. УНН. Полиция задержала мужчину, который облил зеленкой пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.

Цитата

"Задержали (мужчину - ред.) и сейчас доставляют в Печерское управление полиции", - сказали в полиции.

Что было раньше

Петра Порошенко облили зеленкой у входа в метро Крещатик.

Напомним

Неизвестный облил красной краской ступеньки возле Киевской городской администрации.