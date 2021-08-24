Россия ответила на приглашение Зеленского поучаствовать в "Крымской платформе"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Россия не видит для себя возможности участия в “Крымской платформе”. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает УНН.

Цитата

“В итоговой декларации „саммита“ содержится призыв к Российской Федерации „приобщаться“ к участию в деятельности „Крымской платформы“. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности”, — заявила Захарова.

Детали

По словам представительницы МИД страны-оккупанта, вопрос так называемого “возвращения Крыма в состав Российской Федерации” был якобы “окончательно закрыт в марте 2014 года”.

Захарова также заявила, что в РФ будут вынуждены “рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в „Крымской платформе“ как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях”.

Что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита “Крымской платформы” заявил, что в финальной декларации саммита всегда будет строка для подписи представителя Российской Федерации.



“Если эта площадка настолько ее интересует, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки”, — добавил он.

Дополнение

Крымская платформа — это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Инициатива объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Пять приоритетных направлений работы Крымской платформы составляют:

Консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма

Эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода

Защита прав человека и международного гуманитарного права

Обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации

Преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

По итогам саммита “Крымской платформы”, прошедшего в Киеве 23 августа, участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом.