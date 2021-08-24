Ситуация на Донбассе: вражеский беспилотник "Орлан-10" пересек линию разграничения

КИЕВ. 24 августа. УНН. В течение текущих суток, 24 августа, на Донбассе учтено одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

Детали

В Луганской и Донецкой областях зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня, добавили в пресс-центре.

Напомним

За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня погиб украинский военный.