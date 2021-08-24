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Японский дипломат больше года ежедневно записывает видео с пожеланием здоровья и добра и складывает бумажного "журавля"

Японский дипломат больше года ежедневно записывает видео с пожеланием здоровья и добра и складывает бумажного "журавля"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Каждое видео японского дипломата Хисао Инагаки  снято по одному сценарию: мужчина смотрит в камеру, называет день и произносит одну и ту же молитву за здоровье и мир. В руках у него оригами, пишет Vice, передает УНН.

Детали

Хисао Инагаки 60 лет, он генеральный консул Японии в Сиэтле. Идея снимать ежедневные видео пришла, когда дипломат размышлял о способах связи с местным сообществом, не имея возможности устраивать обеды и участвовать в общественных мероприятиях.

Сначала на его ролики мало кто обращал внимание, но со временем автору начали поступать благодарности. По его словам, это мотивирует не забрасывать съёмки — пока мужчина не пропустил ни одного дня.

Хотя послание всегда одно и то же, Инагаки очень внимательно относится к его подаче, часто снимая от пяти до десяти дублей, прежде чем загрузить лучшую версию в свой Instagram. Для роликов он решил складывать журавликов, так как они символизируют исцеление. Тем, кто смотрит его видео, он хочет передать послание мира.

“Складывая каждого журавлика, я молюсь за здоровье людей”, — сказал он. Дипломат отметил, что пока не собирается останавливаться. И хотя некоторые люди отписываются от него из-за однообразия контента, многие продолжают смотреть видео. По его словам, есть и те, кто смотрит ролики, не подписываясь на страницу.

До своей должности в Сиэтле Инагаки проработал в генеральных консульствах Японии в Вашингтоне, округ Колумбия, и Чикаго.

Последнее на момент написание новости видео дипломата:

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Публикация от Hisao Inagaki (@hisaoinagaki)

Источник: УНН
Теги: Япония, СМИ
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