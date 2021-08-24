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На Донбассе в сторону оккупированных территорий запустили сине-желтые флаги. Боевики хотели их сбить

На Донбассе в сторону оккупированных территорий запустили сине-желтые флаги. Боевики хотели их сбить

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Ко Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины военные ООС в Донецкой и Луганской области вместе с местными жителями и волонтерами запустили в сторону оккупированных территорий сине-желтые флаги. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

Украинские флаги запускали с Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ Счастье. Таким оригинальным способом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией.

В одной из механизированных бригад, которая присоединилась к акции, военнослужащие рассказали, что оккупанты отреагировали на флаги мгновенно. С радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался их сбить. Впрочем ему это не удалось.

“Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи”, — говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня погиб украинский военный.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, боевики, флаг
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