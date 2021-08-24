Завтра ТКГ возобновит работу после каникул: что на повестке дня

КИЕВ. 24 августа. УНН. Завтра, 25 августа, после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Об этом ТКГ сообщила в Telegram, передает УНН.

Детали

Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа - заседание в подгруппах, 26 августа - общее заседание на уровне глав делегаций.

На повестке дня:

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита:

- обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;

- политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,

- мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,

- экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.

Дополнение

Украина не исключает возвращения в "очный" формат встреч ТКГ в Минске.

Контекст

Ранее делегат Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что представитель президента РФ в ТКГ Борис Грызлов на встрече ТКГ в июле предложил провести следующее заседание в очном режиме в Минске.

Сам Грызлов подтвердил свою позицию российским СМИ.

"В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть", - сказал он.

Грызлов также заявил, что предложение России о возвращении переговоров контактной группы по Донбассу в очный формат "получило поддержку представителей Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ".