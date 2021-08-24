День Независимости: в Киеве участие в праздничных мероприятиях приняли около 100 тыс. человек

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Киеве около 10 тыс. правоохранителей обеспечивали порядок во время торжеств ко Дню Независимости в которых приняли участие до 100 тыс. человек. Об этом сообщил Председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает УНН со ссылкой на МВД.

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"Всего в государстве произошло почти 400 массовых мероприятий, приуроченных 30-летию Независимости Украины. Самые масштабные мероприятия по случаю Дня Независимости прошли в Киеве. В них приняли участие около 100 тыс. человек. Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек. Безопасность граждан обеспечивали около 10 тыс. правоохранителей - это работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии", - сообщил Клименко.

Детали

Клименко добавил, что во время массовых мероприятий в столице было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, на которые полицейские оперативно среагировали.

Дополнение

В этом году в военном параде приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

На параде на Крещатике было три колонны - пешая, воздушная и механизирована.