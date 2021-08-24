КИЕВ. 24 августа. УНН. В возрасте 80 лет умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

Известно, что о смерти барабанщика сообщил его агент. Умер Чарли Уоттс в кругу семьи.

“С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса”, — говорится в заявлении.

“Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи”.

В нем говорилось, что он был “любимым мужем, отцом и дедом” и “одним из величайших барабанщиков своего поколения”.

В заявлении добавлено: “Мы любезно просим уважать конфиденциальность его семьи, участников группы и близких друзей в это трудное время”.

Ранее сообщалось, что Уоттс пропустит даты турне группы по США из-за неустановленной медицинской процедуры. В 2004 году он лечился от рака горла.

Дополнение

Чарли Уоттс был участником Stones с января 1963 года, когда присоединился к Мику Джаггеру, Кейту Ричардсу и Брайану Джонсу в их молодой группе.