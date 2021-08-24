Названы лучшего тренера тура Украинской Премьер-лиги

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинская Премьер-лига вместе с Всеукраинским объединением тренеров по футболу проанализировала и подвела итоги очередного тура украинской лиги, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Что известно

Лучшим тренером тура впервые в нынешнем сезоне стал наставник "Динамо" Мирча Луческу.

Цитата

"Особую мотивацию "Динамо" обусловили два фактора: как внешний, так и внутренний. Во-первых, команда стремилась реабилитироваться за потерю очков в условно выездном матче с "Ингульцем" на родном стадионе (1:1). Во-вторых, "Десна" зарекомендовала себя тяжелым соперником, который 4 матча не проигрывал киевлянам в очном противостоянии. В-третьих, черниговцы на старте захватили лидерство и до этого очков не теряли", - говорится в сообщении УПЛ.

Дополнение

После победы над "Десной" "Динамо" вышло на первое место в турнирной таблице. В пяти турах бело-синие набрали 13 очков. В следующем туре "Динамо" сыграет с Колосом 28 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полузащитника Буяльского признали лучшим футболистом тура УПЛ