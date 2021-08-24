G7 требует от "Талибана" позволить эвакуации и после 31 августа

КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что "Большая семерка" согласилась с планом действий относительно "Талибана", при этом их условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выехать из страны даже после предельного срока 31 августа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"То, что мы сделали сегодня как G7, мы ... договорились не только о общем подходе к решению вопроса эвакуации, но и о дорожной карте того, как мы собираемся взаимодействовать с "Талибаном". Условием номер один, которое мы ставим как G7, является то, что они должны гарантировать до 31 августа и далее безопасный выезд для тех, кто хочет уехать", - заявил Джонсон.

Детали

Джонсон также сказал, что "огромные рычаги влияния", которыми G7 могла бы воспользоваться относительно талибов после того, как они захватили контроль над страной чуть более недели назад, включали содержание значительных средств.

"Мы говорим, что Афганистан не может снова превратиться в рассадник террора, Афганистан не может стать наркогосударством, девочки должны получать образование до 18 лет", - сказал он.

Вопрос высказывали ли другие лидеры G7 разочарование президентом США Джо Байденом по поводу его урегулирования кризиса и отказа продолжить крайний срок пребывания американских войск в Афганистане Джонсон обошел стороной.

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"Давайте выясним, что немедленная фаза эвакуации самом деле ... очень значительный успех военных. Мы уверены, что сможем вытянуть еще тысячи. Но ситуация в аэропорту не улучшается. Это мучительные сцены для тех, кто пытается выбраться", - заявил он.

Дополнение

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.



Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.