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"Ворскла" отдала в аренду бразильского полузащитника

"Ворскла" отдала в аренду бразильского полузащитника

КИЕВ. 24 августа. УНН. Полтавская "Ворскла" сообщила о том, что полузащитник клуба Луизао продолжит карьеру на родине, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Ворсклы".

Детали

Луис Густаво Новаес Пальярес, или же просто Луизао, который не имел должной игровой практики в "Ворскле" в последнее время, обратился к руководству "бело-зеленых" с просьбой отпустить его в аренду на определенное время. Среди ряда клубов, которым была интересна персона бразильского исполнителя, самым настойчивым оказался клуб "Баия" из города Сальвадор, выступающий в бразильской серии А.

Поэтому, следующие полтора сезона (то есть до декабря 2022) Луис проведет у себя на Родине.
Примечательно, что срок трудового соглашения Луизао с "Ворсклой" продлится до 31 декабря 2023 года.

Дополнение

В составе полтавчан 23-летний Луизао провел 36 матчей, забив один мяч и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне на его счету три выхода на поле.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
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