Новости: Общество
24 августа 2021, 22:49 • Златослава Максымук • 46305
В Албании на курорте погиб украинец - СМИ
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня на пляже Голема в Албании нашли без признаков жизни украинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Детали
Мертвое тело 66-летнего мужчины было найдено около 11:30 на побережье. Признают, что человек, вероятно, утонул во время купания в Адриатическом море.
Полиция работает над выяснением обстоятельств происшествия.
Напомним
В Польше в курортном городе Кринице-Морской утонул 59-летний гражданин Украины.
Источник: УНН
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