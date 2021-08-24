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В Албании на курорте погиб украинец - СМИ

В Албании на курорте погиб украинец - СМИ

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня на пляже Голема в Албании нашли без признаков жизни украинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

Мертвое тело 66-летнего мужчины было найдено около 11:30 на побережье. Признают, что человек, вероятно, утонул во время купания в Адриатическом море.

Полиция работает над выяснением обстоятельств происшествия.

Напомним

В Польше в курортном городе Кринице-Морской утонул 59-летний гражданин Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, море, смерть, Албания, курорты
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