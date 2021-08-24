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“Зеля х..ло”: баннеры с оскорблениями развесили в Одессе

“Зеля х..ло”: баннеры с оскорблениями развесили в Одессе

фотогалерея

КИЕВ. 24 августа. УНН. Несколько баннеров с оскорбительным содержанием и намеками на Владимира Зеленского появились в Одессе ранним утром в День Независимости, передает УНН.

Детали

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в основном были баннеры развешаны под мостами.

До обеда баннеры были демонтированы. Личности подозреваемых на данный момент устанавливает полиция.

В пресс-службе полиции в Одесской области сообщают, что начато расследование по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина
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