“Зеля х..ло”: баннеры с оскорблениями развесили в Одессе

КИЕВ. 24 августа. УНН. Несколько баннеров с оскорбительным содержанием и намеками на Владимира Зеленского появились в Одессе ранним утром в День Независимости, передает УНН.

Детали

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в основном были баннеры развешаны под мостами.

До обеда баннеры были демонтированы. Личности подозреваемых на данный момент устанавливает полиция.

В пресс-службе полиции в Одесской области сообщают, что начато расследование по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.