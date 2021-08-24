На Херсонщине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса в сутки
КИЕВ. 24 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 25 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерла 1232 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 471 ПЦР-исследования, 57 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 813 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 25 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 15 женщин и 10 мужчин. Из них 2 ребенка”, — говорится в сообщении.
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Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “21 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 4 человека ”.
Также в области зафиксировано 10 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 37 429 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−35178 человек побороли недугов;
−1091 человек инфицирован COVID-19;
−1232 человека умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 275 863 случаz коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 501 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.