На Херсонщине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 24 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 25 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерла 1232 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 471 ПЦР-исследования, 57 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 813 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 25 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 15 женщин и 10 мужчин. Из них 2 ребенка”, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “21 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 4 человека ”.

Также в области зафиксировано 10 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 429 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Из них

−35178 человек побороли недугов;

−1091 человек инфицирован COVID-19;

−1232 человека умерли ”, - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 275 863 случаz коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 501 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.