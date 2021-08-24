США эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов

КИЕВ. 24 августа. УНН. Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана более 4 000 владельцев американских паспортов и их семей с текущей авиаперевозки из Кабула. По данным Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа, пишет УНН.

Детали

Информацию о количестве эвакуированных сообщили в задержкой, поскольку чиновники США были сосредоточены на том, чтобы вывести людей из Кабула как можно скорее.

“Мы ожидаем, что эта цифра будет продолжать расти в ближайшие дни”, — сказал чиновник, выступил на условиях анонимности.

Напомним

Талибы заявили , что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что считает маловероятной эвакуацию американцев и афганцев до 31 августа.

G7 требует от “Талибана” позволить эвакуации и после 31 августа.

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