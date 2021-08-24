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Великобритания, США и еще три страны создадут фонд в поддержку Украины

Великобритания, США и еще три страны создадут фонд в поддержку Украины

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня в Киеве Глава МИД Великобритании по делам европейского соседства госпожа Венди Мортон объявила о создании нового фонда “Партнерство за сильную Украину”. Об этом информируют в посольстве Великобритании в Украине, пишет УНН.

Детали

Отмечают, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

Фонд “Партнерство за сильную Украину” начнет свою работу в декабре 2021 и имеет целью привлечь к 35 млн фунтов от доноров в течение трех лет. Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или оказанию грантовых инвестиции, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины.

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“Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличение доходов домохозяйств и усиление связей между общинами, разделенными конфликтом”, — уверяют в посольстве.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания
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