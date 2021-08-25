Теннис: первый украинец победил в квалификации "US Open"

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко с победы стартовал в квалификации Открытого чемпионата США по теннису, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Что известно

В матче первого круга дончанин, посеянный под 32 номером, за 2:00 19 минут сломил сопротивление Тобиаса Камке из Германии - 3: 7, 7: 6 (2), 6: 2.

Детали

Во втором сете Камке подавал на матч при счете 7: 5. Марченко сыграл 3 матчбола и сравнял счет. Украинец выиграл тай-брейк и перехватил инициативу в матче.

В третьем сете Донецка сделал на 2 брейка больше, чем его соперник. На счету Марченко 11 эйсов и 5 двойных ошибок.

Дополнение

Следующим соперником украинского теннисиста станет 19-летнйи чешский теннисист Иржи Легечка (192-я ракетка мира).