В Киеве женщина выпала из окна многоэтажки: подозревают убийство

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве на Троещине вечером из окна многоэтажки выпала женщина. Вероятно причастного к этому инциденту мужчину задержали правоохранители. Об этом пишет корреспондент УНН.

Детали

Поздно вечером на линию “102” поступил вызов о том, что из окна многоэтажки на улице Бальзака выпала женщина. От полученных травм она погибла. Ей было около 30 лет.

Как оказалось, в квартире на 7 этаже полиция задержала мужчину, который, вероятно, и выбросил погибшую с балкона. Известно, что ранее он уже был судим.

На месте работают криминалисты, детали страшного события уточняются.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Напомним

В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик.