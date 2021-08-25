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В Киеве женщина выпала из окна многоэтажки: подозревают убийство

В Киеве женщина выпала из окна многоэтажки: подозревают убийство

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КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве на Троещине вечером из окна многоэтажки выпала женщина. Вероятно причастного к этому инциденту мужчину задержали правоохранители. Об этом пишет корреспондент УНН.

Детали

Поздно вечером на линию “102” поступил вызов о том, что из окна многоэтажки на улице Бальзака выпала женщина. От полученных травм она погибла. Ей было около 30 лет.

Как оказалось, в квартире на 7 этаже полиция задержала мужчину, который, вероятно, и выбросил погибшую с балкона. Известно, что ранее он уже был судим.

На месте работают криминалисты, детали страшного события уточняются.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Напомним

В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик.

Источник: УНН
Теги: Киев, смерть
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