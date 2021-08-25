В Киеве женщина выпала из окна многоэтажки: подозревают убийство
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве на Троещине вечером из окна многоэтажки выпала женщина. Вероятно причастного к этому инциденту мужчину задержали правоохранители. Об этом пишет корреспондент УНН.
Детали
Поздно вечером на линию “102” поступил вызов о том, что из окна многоэтажки на улице Бальзака выпала женщина. От полученных травм она погибла. Ей было около 30 лет.
Как оказалось, в квартире на 7 этаже полиция задержала мужчину, который, вероятно, и выбросил погибшую с балкона. Известно, что ранее он уже был судим.
На месте работают криминалисты, детали страшного события уточняются.
Материал подготовлен совместно с программой “Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.
Напомним
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