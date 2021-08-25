В США закрывают школы из-за вспышки COVID-19

КИЕВ. 25 августа. УНН. За несколько недель нового учебного года все большее количество американских округов прекратила очные занятия или перешла на дистанционное обучение через стремительный рост инфекции коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Более 80 школьных округов или чартерных сетей закрыли или отложили частные занятия по крайней мере в одной школе более, чем в десятке штатов. Другие отправляли домой целые классы или просили половину своих учеников оставаться дома.

В штате Джорджия 40% учащихся находятся на карантине или на изоляции. На прошлой неделе округ перешел на онлайн-обучение до 13 сентября.

Больше всего случаев коронавируса был зафиксирован преимущественно в малых сельских районах, которые одними из первых вернулись к учебе.

Дополнение

По данным государственных медицинских данных, более чем 1 из 100 детей школьного возраста за последние две недели получили положительный тест на COVID-19. Сейчас дети в возрасте от 5 до 17 лет чаще проходят положительный тест на COVID-19, чем взрослые.

Количество детей, госпитализированных с COVID-19 в Соединенных Штатах 15 августа, достигла рекордно высокого уровня - более 1900 случаев.