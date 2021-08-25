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Юниорская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3 × 3

Юниорская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3 × 3

КИЕВ. 25 августа. УНН. В рамках группового этапа чемпионата мира по баскетболу 3 × 3 среди игроков до 18 лет состоялись поединки с участием и сборной Украины, информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

После уверенной победы над командой Казахстана — 12:22, во втором матче группы А, украинцы не оставили никаких шансов сборной Бразилии, святкувавшы победу 22: 8.

Украинцы выступают в следующем составе: Марк Чорногрицький, Ростислав Кабанов, Лев Кошеватський и Владислав Семерич.

Заметим, что получив две победы в двух матчах, украинцы уверенно возглавляют квартет А. Команда Николая Полюляка уже гарантировала себе путевку в плей-офф. В заключительной игре группового этапа, которая состоится 26-го августа “сине-желтые” сыграют с аутсайдером группы — Индонезией.

Напомним

Женская сборная Украины пробилась на чемпионат Европы по баскетболу 3 × 3.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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