Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,67 0,0214  EUR: 31,13 -0,0403 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Конец лета еще порадует теплом: синоптики обещают до 33° выше нуля
Конец лета еще порадует теплом: синоптики обещают до 33° выше нуля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6990

Теннисистка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго

Теннисистка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно дошла до четвертьфинала турнира WTA-250 "Chicago Women's Open" в Чикаго, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Марта Костюк, которая проводит свой первый турнир после “Уимблдона”, более чем уверенно прошла вторую соперницу на соревнованиях в Чикаго. Она обыграла эстонка Кайя Канепи — 6: 2, 6: 3.

Украинка сделала 4 брейка, а ее соперница только один, хотя обе теннисистки заработали равное количество брейкпойнтив — 9.

Дополнение

За выход в полуфинал Костюк поспорит с представительницей России Верой Грачевой.

Источник: УНН
Теги: теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.