Теннисистка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно дошла до четвертьфинала турнира WTA-250 "Chicago Women's Open" в Чикаго, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Марта Костюк, которая проводит свой первый турнир после “Уимблдона”, более чем уверенно прошла вторую соперницу на соревнованиях в Чикаго. Она обыграла эстонка Кайя Канепи — 6: 2, 6: 3.

Украинка сделала 4 брейка, а ее соперница только один, хотя обе теннисистки заработали равное количество брейкпойнтив — 9.

Дополнение

За выход в полуфинал Костюк поспорит с представительницей России Верой Грачевой.